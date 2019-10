Governo, Conte: “La Manovra non potrà essere stravolta in Aula”

“Il confronto di ieri è servito a. D’altra parte nell’operare una sintesi di differenti sensibilità, di differenti premure di varie forze politiche, è normale che ci siano confronti e dialoghi e che ci possa essere un supplemento di riflessione”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine di un incontro a Torino, in merito alle tensioni nella maggioranza dovute alla manovra.“Certo, una volta che questo supplemento c’è e lo continueremo ancora perché il decreto fiscale lo abbiamo chiuso ma non ancora il disegno di bilancio, una volta operata la sintesi – ha osservato il premier – non possiamo poi, durante l’iter parlamentare riaprire completamente le prospettive”.“Ci sarà la possibilità di interloquire con i parlamentari da cui possono venire proposte migliorative della legge di bilancio ma non potrà essere stravolta perché allora vuol dire che la sintesi che abbiamo raggiunto viene messa in discussione”, ha concluso Conte. ITALPRESS ).