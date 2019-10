Emma si racconta dopo la malattia “Ho avuto paura ma sono più forte di prima”

Una malattia, specialmente se così rilevante, mette sempre addosso la paura di non farcela. “Mi hanno sempre descritta come una che non ha paura di niente – racconta la cantante -, ma non è vero. Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata… So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io. E poi ho paura di fallire, di non riuscire a realizzare i miei sogni, di restare sola, di non essere amata, capita, apprezzata, ad esempio, per quest’ultimo disco. Vorrei che fosse quello della rinascita artistica e non l’album da incensare soltanto perché sono stata male”.

Adesso, la svolta. Dopo l’operazione, infatti, Emma dice di sentirsi “serena, azzarderei addirittura felicina”.