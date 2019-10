mamme atlete. L’ufficio per lo sport dell’Esecutivo ha presentato il nuovo fondo da un milione di euro finanziato per le atlete in Il Governo scende in campo a sostegno delle. L’ufficio per lo sport dell’Esecutivo ha presentato il nuovofinanziato per le atlete in maternità.

Il governo stanzia un milione di euro per le “mamme atlete”

“È un segnale molto importante”, ha osservato il vice capo di gabinetto del ministero dello Sport, Marco Salzano, illustrando le modalità di accesso ai contributi stanziati per le atlete in gravidanza durante l’attività agonistica: ogni sportiva di alto livello potrà ottenere un contributo di 1.000 euro al mese per 10 mesi. L’entità del fondo sarà rivista entro febbraio in base a richieste e disponibilità, ma la volontà è quella di rafforzare, se possibile, la misura.

“Il Governo vuole mandare un messaggio importante alle atlete – ha dichiarato Salzano – Si può praticare sport ad alto livello, avere la gioia di avere figli e tornare a fare attività agonistica: il sussidio vuole rendere questi momenti il più possibile piacevoli”.

“Questa misura ha un valore molto importante – dice Luisa Rizzitelli, presidente dell’Associazione italiana atlete (Assist) – Le sportive hanno bisogno di tutele e questo Governo ha fatto già un passo importante. Bisogna abbattere lo stereotipo per cui una mamma atleta non può tornare a fare performance di alto livello”.

Per illustrare la misura è stata promossa una campagna di comunicazione curata da Assist e sarà trasmesso un spot sulle reti Rai con una testimonial d’eccezione, la pallavolista Eleonora Lo Bianco, da poco mamma della piccola Emma: “La maternità è assolutamente compatibile con lo sport di alto livello – ha dichiarato l’azzurra – Rispetto e pari opportunità sono un diritto di ogni singola atleta”.

