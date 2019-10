Speranza “Via i superticket sanitari”

“Si chiude la stagione deiCi saranno 2 miliardi in più per il f. L’aumento del fondo sarà dell’1,7%, il doppio rispetto agli anni precedenti. Tutti questi soldi si tradurranno in soldi per il personale e per abbattere le liste d’attesa. C’è poi il piano dell’e c’è un piano per l’innovazione tecnologica. Da ultimo, dall’1 settembre in Italia nessuno pagherà più il super ticket. Tutti i cittadini che fino a oggi hanno pagato 10 euro in più per accedere al servizio sanitario nazionale, non li pagheranno più. Si cureranno più persone e si cureranno meglio”. Così,, ministro della Salute, ospite a “Radio anch’io” su Rai Radio1.