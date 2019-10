Alitalia, nuova proroga per l’offerta

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha autorizzato un’ulteriore proroga per la presentazione dell’offerta vincolante per la nuova Alitalia al 21 novembre, subordinata a due condizioni: intervento diretto dei Commissari e immediato confronto con gli offerenti; una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori. Intanto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, nel corso del Question Time alla Camera, ha detto che “il 18 settembre scorso i commissari hanno fatto sapere che vi sono risorse per 360 milioni, computo che evidentemente tiene conto anche delle somme depositate e, pertanto, non nella piena ed effettiva disponibilità della gestione commissariale”. Quindi “”è assolutamente vitale che non venga perso altro tempo e che l’operazione possa finalmente decollare in via ufficiale”. L’auspicio, ha sottolineato il ministro, “è che FS, unitamente agli altri soggetti che allo stato compongono il costituendo consorzio acquirente, possa formalizzare quanto prima il proprio impegno e che si possa infine giungere alla firma dei contratti”.(ITALPRESS).