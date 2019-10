Castagne al vapore, tutti i benefici che non ti aspetti per la salute

L’autunno ci offre tanti meravigliosi prodotti della terra. Il più gettonato è la zucca ma anche le castagne hanno la loro importanza. Le castagne al vapore, poi, hanno tante proprietà benefiche per il nostro corpo. Scopriamole insieme.

Castagne cotte al vapore proprietà

Le castagne sono frutti tipici delle zone di montagna e in natura ci sono molte varietà diverse. Si possono preparare bollite, arrosto o mangiarle crude. Sicuramente, però, le castagne al vapore sono quelle che conservano meglio le proprietà benefiche.

Questi frutti, se bolliti, rilasciano gran parte delle proprietà nell’acqua di cottura. Così come ne perdono se si bruciacchiano fatte arrosto.

La cottura a vapore invecce esalta le loro proprietà, mantenendole anche dopo la cottura. Le castagne al vapore sono ottime da consumare appena cotte, magari come contorno o come componente croccante di alcune zuppe.

Come prepararle

Per preparare le castagne al vapore occorrono una vaporiera e una foglia di alloro. Dopo averle fatte cuocere per 30-40 minuti, lasciamole raffreddare.

Con questa tecnica di cottura si mantengono inalterate tutte le proprietà nutrizionali delle castagne.

Indipendentemente dalle tipologie le castagne soprattutto grazie alla cottura al vapore che non ne altera ne disperde le proprietà nel liquido di cottura o bruciandole in parte, risultano essere ricca fonte di carboidrati complessi (amido), proteine e sali minerali e fibre, sono inoltre un’ottima fonte di vitamine B e soprattutto sono prive di colesterolo.

Queste caratteristiche contribuiscono a renderle degli ottimi alleati per una dieta sana ed equilibrata, nonché per la salute in generale.

Le proprietà delle castagne al vapore

Ma vediamo adesso più nel dettaglio quali sono le proprietà benefiche delle castagne cotte al vapore.

Forniscono energia

Le castagne sono un’ottima fonte di carboidrati, sono quindi molto ricche di calorie e pertanto apportano una notevole quantità di energia al nostro organismo.

Sono un buon alleato per combattere stress e stanchezza. Inoltre aiutano a combattere l’influenza nei periodi più freddi, agendo come ricostituente naturale.

Attenzione alle dosi. Meglio consumarle con una frequenza non superiore alle tre volte a settimana.

Combattono l’anemia

Le numerose vitamine e proteine, tra cui il ferro, contenute nelle castagne cotte al vapore servono a combattere l’anemia e la spossatezza.

Inoltre, cosa che forse non tutti sanno, le castagne sono ottime durante la gravidanza in quanto sono ricche di acido folico che, ormai risaputo aiuta ad evitare alcune problematiche fetali.

Depurano

Le castagne cotte al vapore sono anche ricche di fibre e pertanto un buon rimedio contro la stitichezza. Aiutano, infatti, a regolarizzare la diuresi e favorire il ripristino della regolarità intestinale.

Favoriscono la concentrazione

Grazie alle proprietà nutritive che rimangono racchiuse nelle castagne cotte al vapore, questi frutti si rivelano anche ottimi alleati della concentrazione.

Mantengono, infatti, intatti quelle vitamine e sali minerali, che contribuiscono a migliorare e potenziare l’attenzione la memoria e tutto il sistema nervoso in generale, mantenendolo attivo e efficiente.

Allontanano il colesterolo

Le castagne sono anche prive di colesterolo, grazie alla loro natura vegetale. Questo contribuisce a renderle degli ottimi alleati per chi ha intenzione di seguire una dieta equilibrata e sana.

Sono anche prive di glutine e, nonostante siano simili ai cereali, possono essere tranquillamente consumate anche da chi è allergico o intollerante.

Immagine da Pixabay.