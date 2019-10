Indicam: “Innovazione digitale per combattere la contraffazione”

ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (INDICAM) condivide in pieno il messaggio rivolto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’assemblea di Confesercenti. “La contraffazione sta ormai raggiungendo livelli allarmanti e occorre assolutamente intervenire con strumenti idonei soprattutto sul web” sottolinea l’istituto.

“Auspichiamo che il Governo e il Parlamento italiano possano recepire senza indugio la cd Direttiva Copyright, approvata pochi mesi fa dal Parlamento Europeo. La Direttiva contiene principi importantissimi per garantire un’efficace lotta al commercio illegale sul web di merci contraffate e misure in grado di tutelare i beni, le merci e le opere frutto dell’ingegno e della creativita’”, afferma il presidente di INDICAM, Mario Peserico.

Il recente studio dello European Union Intellectual Property Office dimostra come in Italia la proprieta’ intellettuale pesi il 47% del Pil, superiore alla media europea del 45%, con il 31,5% degli addetti totali. “I dati dimostrano che i beni frutto dell’ingegno vanno sempre piu’ tutelati e che tale garanzia pass anche attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari del web”, conclude il presidente di INDICAM.

(ITALPRESS).