Ecco il Giro d’Italia 2020, partenza da Budapest e arrivo a Milano

prenderà il via sabato 9 maggio 2020 dalla capitale ungherese Budapest e si concluderà a Milano il 31 maggio. Saranno 3.579,8 i km percorsi nel corso delle 21 tappe della ““, con 45.000 metri di dislivello (circa mille in meno della scorsa edizione). Tre le tappe a cronometro previste (il prologo di Budapest, la crono del Valdobbiadene e la passerella finale a Milano, per un totale 58,8 km complessivi), sei gli arrivi adatti ai velocisti, sette di media difficoltà e cinque di alta montagna, per un totale di sette arrivi in salita.