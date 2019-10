Il leader nordcoreano Kim Jong-un torna a far parlare di sé. Questa volta, però, sotto i riflettori non ci sono le sue scelte politiche e i rapporti con gli altri Paesi ma un particolare personale.

In molti, infatti, si chiedono perché Kim porti sempre dei cerotti sulle dita della mano. Il mistero sta quasi diventando un caso.

Kim Jong-un e il mistero dei cerotti sulle dita

Ai più attenti non è sfuggito un particolare sul leader nordcoreano. Kim Jong-un, infatti, indossa spesso un cerotto sulle dita della mano. Quello che non si è ancora scoperto è il motivo di questa pratica.

Per alcuni è diventata un’ossessione. Per altri solo un misterioso rompicapo. Perché Kim Jong-un porta spesso un cerotto sulle dita? E’ quello che si chiedono da mesi gli osservatori più attenti che in diverse occasioni hanno notato comparire sulle dita del leader nordcoreano dei misteriosi cerottini.

Looks like Kim Jong Un hurt his finger at some point recently — can be seen wearing a band-aid in pics of his on-site visit to Yangdok published today #rareglimpse #🤕 pic.twitter.com/txTQkxD5OS — Oliver Hotham (@OliverHotham) October 25, 2019

“Sembra che Kim Jong-un si sia appena fatto male al dito” scrive sul suo profilo Twitter Oliver Hotham, managing editor di NK News, postando alcune foto che ritraggono il leader della Corea del Nord in visita a Yangdok.

In realtà, però, non è la prima volta che Kim Jong-un appare in pubblico con un cerotto al dito. Anche a giugno, infatti, erano stati in molti a notare una piccola fascetta bianca al suo anulare sinistro, proprio mentre accoglieva il presidente cinese Xi Jongping all’aeroporto di Pyongyang.

Cosa si celerà sotto a quei cerotti? Al momento sembra non siano state avanzate ipotesi in merito, ecco perché il caso è diventato un vero e proprio mistero, tutto da sciogliere.