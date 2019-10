Permane in Sicilia l’allerta meteo rossa della Protezione civile per il maltempo, che sta adesso interessando l’area di sud-est dell’isola. Chiuse le scuole a Catania ed anche in altri comuni.

ritrovato privo di vita un uomo disperso dalla notte scorsa, nel siracusano. La sua auto, una Dacia Sandero, è stata ritrovata dai vigili del fuoco lungo la strada Noto-Rosolini in contrada Stafenna, nei pressi di un centro demolizione veicoli. All'interno c'era il suo telefonino.

Permane maltempo in Sicilia, un morto nel Siracusano

Il corpo era in un campo a qualche centinaio di metri dalla vettura, probabilmente rimasta in panne per l’acqua che ha invaso la sede stradale.