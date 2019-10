MotoGp, Marquez vince in Australia davanti a Crutchlow e Miller

vittoria al Gran Premio d’Australia. Il pilota campione del mondo vince la gara di Phillip Island Marc Marquez conquista la. Il pilota campione del mondo vince la gara didavanti a Cal Crutchlow e Jack Miller e batte in un bel testa a testa Maverick Vinales (caduto nell’ultimo giro). Quarta posizione per Francesco Bagnaia, il migliore tra i piloti italiani, sesto Andrea Iannone poi Andrea Dovizioso (7°) e Valentino Rossi (8°), ritiro per Danilo Petrucci.

In Moto2 vittoria per Brad Binder. Il pilota sudafricano del team KTM trionfa davanti allo spagnolo Jorge Martin, terza posizione per Thomas Luthi. Lorenzo Baldassarri è il migliore degli italiani con il quinto posto. Lorenzo Dalla Porta vince il Gran Premio d’Australia e conquista matematicamente il titolo iridato della Moto3. Quindici anni dopo Andrea Dovizioso (2004 in 125), l’Italia torna ad esultare nelle cilindrate minori grazie al successo di Dalla Porta.