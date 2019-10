Conte e Bonafede all’inaugurazione del Congresso del notariato

Il 54° Congresso Nazionale del Notariato dal titolo “La legalità al centro: crescere nel rispetto della legge” si terrà dal 7 al 9 novembre 2019 a Firenze. Alla cerimonia inaugurale – che avrà luogo giovedì 7 novembre dalle 15.00 alle 18.30 presso il Teatro del Maggio Fiorentino – interverranno il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il Vice presidente del CSM, David Ermini, il sindaco di Firenze, Dario Nardella e i rappresentanti istituzionali del Notariato, il Presidente del Consiglio Nazionale Cesare Felice Giuliani e il Presidente della Cassa Giambattista Nardone. Al centro dei lavori congressuali, che si svolgeranno presso la Fortezza da Basso l’8 e il 9 novembre, le due tavole rotonde “La legalità come garanzia del sistema paese” a cui parteciperanno Federico Cafiero de Raho – Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Salvi – Procuratore Generale di Roma, Gennaro Vecchione – Direttore Generale DIS, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e Cesare Felice Giuliani – Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il secondo confronto dal titolo “Semplificare vigilando: proposte per un Paese che cresce nel rispetto della legge” vedrà la partecipazione di Maria Elena Boschi – Commissione Bilancio della Camera dei Deputati (IV), Andrea Giorgis – Sottosegretario di Stato per la Giustizia (PD), Pietro Grasso – Commissione Giustizia del Senato (LeU), Andrea Mandelli – Commissione Bilancio Camera dei Deputati, FI, Emanuele Pellegrini – Commissione Giustizia del Senato, Lega; Marco Osnato – Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale della Camera dei Deputati (FdI), Alessandra Riccardi – Commissione Giustizia del Senato (M5S), moderati da Giulio Biino, Consigliere nazionale del Notariato con delega alla Comunicazione.

(ITALPRESS).