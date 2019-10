Per FCA spunta l’ipotesi di una fusione con il gruppo Peugeot

Fiat Chrysler Automobiles starebbe valutando conuna possibile fusione. Lo rivela il Wall Street Journal. L’operazione darebbe vita a un gigante del valore di quasi 50 miliardi. “Apprendiamo di indiscrezioni super una possibile fusione. Per la Fiom le priorità sono rilanciare sviluppo e produzione in Italia e tutelare l’occupazione”, afferma in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive.