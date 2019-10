Taormina Gourmet, 2000 presenze in 3 giorni: chiude l’edizione più ricca di sempre

Duemila presenze in tre giorni, 30 Vinitaly wine ambassador, 70 giornalisti accreditati, 10 attività di formazione, 30 master class, 30 show cooking, oltre 160 cantine, una trentina di birrifici artigianali, 30 aziende agroalimentari, 700 addetti lavori accreditati, 6 alberghi coinvolti, 3 cene d’autore, 30 pizzaioli, 50 chef, un concorso enologico.

Una edizione in cui fra i protagonisti sono da ricordare anche i pizzaioli, entrati ormai a pieno titolo nella ristorazione di alta qualità e che hanno dato spettacolo nel corso delle loro esibizioni nelle terrazze dell’hotel Villa Diodoro di Messina.

E poi il, il premio dedicato ai vini del sud Italia e che ha visto in gara le etichette di 5 regioni: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia selezionati da una giuria presieduta da Daniele Cernilli. Questo è stato anche l’anno del debutto dello spazio learning: con la formazione, ormai asset strategico per Taormina Gourmet, che tornerà anche nel 2020; e con le master class in inglese. Un grande sforzo che va avanti con i press tour: giornalisti e Vinitaly wine ambassador che fino all’1 novembre gireranno le cantine siciliane.