New York mette al bando il foie gras, dal 2022 vendita vietata

La città di New York mette al bando il foie gras. Dal 2022 la vendita di una delle specialità per i palati più raffinati e prodotto iconico della cucina francese sarà vietata per legge.

Il foie gras non potrà più comparire nemmeno sui tavoli dei ristoranti newyorkesi, che sono in rivolta. Una legge ha stabilito che questo prodotto non potrà più essere venduto in città a partire dal 2022.

Sembra che la causa della decisione sia di tipo animalista. La pratica utilizzata per ingrassare a forza, tramite un tubo, anatre e oche e renderne più grasso e gelatinoso il fegato, infatti, è troppo crudele.

La Grande Mela si pone ancora una volta come capofila sul fronte della difesa dei diritti degli animali. Secondo la misura approvata dal consiglio comunale di New York, infatti, chi violerà la legge sarà punito con una multa fino a duemila dollari, invece dei mille dollari della proposta iniziale.

Precedentemente era previsto persino fino ad un anno di carcere nei casi ritenuti più gravi. Questa norma, invece, p sparita.

Rivenditori e ristoranti sono in rivolta per la decisione di mettere al bando il foie gras. A loro dire le autorità cittadine hanno fatto scelte eccessive e radicali.

Ancora una volta i media e i social fanno da cassa di risonanza. Alcuni infatti, in maniera provocatoria, chiedono se di questo passo i prossimi prodotti a cadere sotto la scure del divieto saranno gli hamburger o la vendita in generale di carne o pesce.

Al momento la decisione del comune di New York è quella di vietare per legge la vendita del foie gras. I palati più esigenti della Grande Mela dovranno viaggiare per poterlo gustare, pena una salata multa.