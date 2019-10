Pakistan, incendio su un treno: 46 morti e 42 feriti

Un bilancio da capogiro. Almeno 46 persone sono morte e altre 42 rimaste ferite in un violento incendio scoppiato su un treno passeggeri in Pakistan.

E’ successo oggi vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia orientale del Punjab. Lo riporta Ansa.it.

Sembra che il rogo abbia preso vita dall’esplosione di un cucinino a gas che alcuni passeggeri stavano usando impropriamente per prepararsi la colazione a bordo, sul convoglio che andava da Karachi a Rawalpindi.

Dodici dei feriti sono in gravi condizioni, afferma la polizia del distretto di Rahim Yar Khan.

Fire on moving train kills 16 passengers in central #Pakistan#MULTAN — Pakistani officials say a massive fire on a train caused by a cooking gas stove has killed at least 16 passengers near the town of #Liaquatpur in eastern #Punjab province.pic.twitter.com/B3cFzmMiVT

