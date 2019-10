Suso regala la prima vittoria a Pioli, Milan-Spal 0-1

Una splendida punizione dicontro la Spal nel posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri, ai quali mancava la vittoria ada due mesi esatti, tornano a conquistare i tre punti a distanza di due giornate e si tratta della prima gioia per Pioli dal suo subentro.

Continuano i problemi dei ferraresi, che restano penultimi dopo aver rimediato la quinta sconfitta su cinque in trasferta. Avvio timido da parte del Milan, ma è proprio dei rossoneri la prima chance con la clamorosa traversa colpita da Castillejo da due passi all’11’. Passano dodici minuti e gli ospiti rispondono con il colpo di testa di Floccari sugli sviluppi di un calcio d’angolo che esce di poco a lato.

Fischi del Meazza all’intervallo, nella ripresa i rossoneri cominciano con ben altro piglio e dopo tre minuti nella ripresa c’è il gol annullato a Theo Hernandez per una posizione di fuorigioco del terzino sinistro. Al 57′ entra il grande escluso Suso e dopo sei minuti dal suo ingresso in campo lo spagnolo regala il vantaggio ai suoi trasformando alla perfezione una punizione dal limite conquistata dall’abulico Piatek.

Nel finale Paquetà va vicino al gol per due volte, Spal a trazione anteriore negli ultimi minuti con l’ingresso di Paloschi per Strefezza, ma la mossa di Semplici non sortisce effetti e così Pioli può festeggiare la prima vittoria della sua avventura rossonera. (