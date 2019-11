La notte di Halloween si è conclusa quasi in tragedia per una bimba di 7 anni, negli Stati Uniti. La piccola è stata, infatti, colpita da uno sparo mentre faceva il giro delle case.

Usa, girava le case per notte di Halloween: bimba colpita da sparo

La piccola, come tradizione vuole, stava facendo insieme alla sua famiglia il giro del vicinato per il classico ‘dolcetto o scherzetto’. Le cose, però, non sono andate come sperato. All’improvviso, infatti, la bimba è stata raggiunta da un proiettile all’altezza della nuca.

La tragedia è accaduta a Chicago. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza legato alle armi da fuoco, una vera e propria piaga della citta’.

La bimba, che era travestita da ape, e’ ora ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni. Sarebbe la vittima involontaria di una sparatoria, trovatasi nel mezzo di un gruppo di persone all’interno del quale improvvisamente qualcuno ha aperto il fuoco.