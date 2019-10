Verstappen risponde a Hamilton e Vettel: “Sono in F1 per vincere”

pole position nel GP del Messico di domenica scorsa per non aver rallentato in condizione di bandiera gialla. “Non ho visto le bandiere gialle e c’è una regola che dice che bisogna rallentare in quelle occasioni – dice il pilota della Red Bull non c’è nessun rancore, ho avuto solo la sfortuna di non vederle. Con il senno di poi c’è il rammarico perché non c’era bisogno di tenere giù il piede perché ero già in pole position, ma io non sapevo cosa stavano facendo gli altri. La prossima volta alzerò il piede, ma questa volta è andata come è andata” aggiunge. Max Verstappen torna sulla decisione dei commissari di gara di togliergli ladi domenica scorsa per non aver rallentato in condizione di bandiera gialla. “Non ho visto le bandiere gialle e c’è una regola che dice che bisogna rallentare in quelle occasioni – dice il pilota dellanel corso della conferenza stampa del giovedì a Austin -. Da parte mia, ho avuto solo la sfortuna di non vederle. Con il senno di poi c’è il rammarico perché non c’era bisogno di tenere giù il piede perché ero già in pole position, ma io non sapevo cosa stavano facendo gli altri. La prossima volta alzerò il piede, ma questa volta è andata come è andata” aggiunge.

“Al momento non siamo nella posizione di lottare per la pole in ogni gara e quindi in Messico mi stavo godendo quel momento e quel risultato. Abbiamo dimostrato che la macchina può funzionare meglio”.