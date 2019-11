Berlusconi: “Idea assurda mettere da parte il simbolo di FI”

ROMA (ITALPRESS) – “Le notizie di stampa diffuse oggi su Forza Italia sono pura fantasia e non hanno nulla a che vedere con la realtà. L’idea che io possa mettere da parte il nostro simbolo è semplicemente assurda. Il nostro Movimento è il futuro, non il passato. Forza Italia, con la sua chiara identità liberale, è parte imprescindibile del centro-destra unito ma plurale, che insieme rappresenta la maggioranza degli italiani. Su questo non ci sono distinzioni politiche fra noi”. E’ quanto scrive su Facebook, Silvio Berlusconi.(ITALPRESS).