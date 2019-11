Stavolta, è bastato un secondo posto. Nel GP di Austin, Lewis Hamilton ci ha provato in tutti i modi, ma non è riuscito a portae a casa il successo sul circuito statunitense. Il piazzamento, però, è stato sufficiente per far sì che il britannico centrasse il sesto titolo mondiale della sua straordinaria carriera. Una sola lunghezza, adesso, separa il pilota Mercedes da Michael Schumacher, primatista all-time con sette campionati in bacheca.

“Still we rise guys, still we rise”

“Thank you so much, guys – we did an incredible job… I can’t believe it”

An emotional @LewisHamilton – champion of the world for a sixth time #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/PPb9L2oryL

