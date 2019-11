Il Volo, esce in tutto il mondo “10 years”

Nel 2009 il primo incontro tra Piero, Gianluca e Ignazio: tre voci che quest’anno festeggiano 10 anni insieme, costellati di concerti che hanno incantato le platee di tutto il mondo, con oltre 2 milioni di dischi venduti, 220 milioni di streaming sulle piattaforme online, oltre 500 milioni di views e più di 1 milioni di iscritti sul canale ufficiale YouTube de Il Volo.

nuovo album “10 Years” (Sony Music), il best of de Il Volo che Per celebrare questo anniversario, venerdì 8 novembre esce in tutto il mondo il(Sony Music), il best of de Il Volo che racchiude il meglio di una carriera che ha superato i confini nazionali.

“10 Years” uscirà in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese.

È disponibile in pre order su iTunes “10 Years – The best of (iTunes Edition)” con 27 brani + digital booklet e in pre order su Amazon.it in versione digitale e in versione fisica “10 Years – The best of (Italian and International version)” con cD con 19 brani o cd + dvd dello spettacolare concerto tenuto a Matera a giugno.

Raccoglie i brani più rappresentativi del repertorio de Il Volo, da “‘O Sole mio”, a “My Way”, a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live.

(ITALPRESS).