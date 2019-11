Fabio Grosso come allenatore del Brescia, inizia con un pensiero per Corini, il suo predecessore esonerato dal presidente Cellino dopo la sconfitta di “Saluto Eugenio, è un amico che ha dato un’identità alla squadra”. L’avventura di, inizia con un pensiero per Corini, il suo predecessore esonerato dal presidente Cellino dopo la sconfitta di Verona.

Grosso “Salvezza Brescia a ogni costo, Balotelli è un ragazzo d’oro”

Ora tocca al campione del mondo del 2006, ex tecnico di Bari ed Hellas, guidare le rondinelle e portarle in salvo. “Dovremo cercare di fare subito risultati e mettere fieno in cascina perchè l’obiettivo da raggiungere con ogni mezzo è la salvezza”, ha dichiarato Grosso che punta molto su Mario Balotelli.

“Lo conosco dai tempi dell’Inter – dice l’ex terzino -, lui era nel settore giovanile ma già si vedevano le sue qualità, Mario è un ragazzo d’oro, sorridente e generoso”. Grosso crede nelle qualità della rosa a sua disposizione e dice: “Non farò stravolgimenti, ma è chiaro che con il tempo metterò qualcosa di mio puntando sul collettivo e non sui singoli. Il modulo non è un problema, questa squadra può giocare sia a 4 che a 3”.

Non ha avuto dubbi ad accettare l’offerta di Cellino: “Per me è una grande opportunità, ovviamente ci sono anche le insidie, ma ritengo Brescia una grande occasione”.

