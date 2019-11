Su Alitalia pesa costo del petrolio, ma ricavi in crescita

ROMA (ITALPRESS) – “Nel primo semestre Alitalia ha registrato ricavi pari a 1,443 miliardi, in crescita del 3% sullo stesso periodo dell’anno precedente e del 7,7% rispetto ai primi sei mesi del 2017”. Cosi’ il commissario straordinario della compagnia, Stefano Paleari, nel corso di un’audizione in commissione Trasporti e Attivita’ produttive alla Camera.

“Il margine operativo lordo con esclusione del carburante e’ stato pari a 243 milioni positivo, contro i 229 del 2018 e i 22 del primo semestre 2017. Il margine operativo lordo e’ stato pari a -164 milioni, contro -124 del 2018 e -326 del 2017”, ha aggiunto, precisando che “la differenza fra 2019 e 2018 e’ pienamente riconducibile all’aumento del costo del petrolio”.

“Ferrovie ci ha comunicato di aver completato la due diligence, ovvero le attivita’ necessarie a confermare le informazioni utili per la formazione del piano industriale, di aver definito ai fini della composizione della NewCo alcuni partner e identificati in Atlantia, nel ministero dell’Economia e delle Finanze, e di aver identificato un partner industriale in Delta Airlines e, salve approfondimenti in corso, in Lufthansa”, ha aggiunto il commissario straordinario, Enrico Laghi.

“All’esito dell’ultima comunicazione di Ferrovie, abbiamo comunicato al Mise lo stato dell’arte e chiesto di essere autorizzati a differire ulteriormente il termine fissato al 15 ottobre per proseguire l’interlocuzione. Abbiamo identificato che la conclusione di tutte le attivita’ previste dovesse finire nel primo trimestre del 2020”, ha aggiunto Laghi.

(ITALPRESS).