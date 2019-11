Orrore in una casa di riposo di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo per violenze sugli anziani.

Due donne, entrambe operatrici sanitarie, dipendenti della casa di riposo, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Monreale, su delega della Procura della Repubblica di Palermo.

L’ordinanza è stata emessa dal gip.

Intervista al Capitano Andrea Quattrocchi, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale.

Violenze su anziani, 2 arresti in una casa di riposo di San Giuseppe Jato

L’accusa per le donne è di gravi violenze fisiche e psicologiche ai danni degli anziani ospiti della struttura sanitaria ed in particolare di una 76enne.

Le indagini sono partire lo scorso mese di settembre. Tutto è cominciato dopo una denuncia presentata proprio dai parenti dell’anziana che da tempo avevano notato lividi ed ematomi sul corpo della vittima.

Le immagini registrate hanno delineato un quadro agghiacciante. Le due donne, infatti, hanno ripetutamente vessato gli ospiti della struttura e le scene sono talmente cruenti che gli inquirenti hanno fatto sapere che non verranno diffuse.

B.G. 55enne di San Cipirello e S.F. 60enne di San Giuseppe Jato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state collocate agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

