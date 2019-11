Chimica, più fatturato per le aziende che investono in sostenibilità

RIMINI (ITALPRESS) – Le aziende dell

che investono in sostenibilità hanno un aumento del fatturato maggiore di chi non lo fa.

Il dato emerge dal rapporto “Responsible Care“, giunto alla 25ma edizione, illustrato da Federchimica a margine della Fiera Ecomondo. Si tratta del Programma volontario dell’industria chimica mondiale, con il quale le imprese si impegnano a realizzare valori e comportamenti di eccellenza, nelle aree della sicurezza, della salute e dell’ambiente, in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta.

“Nel periodo 2016-2018 – spiega all’Italpress il presidente del programma Gerardo Stillo – le imprese del settore chimico sono cresciute del 4%, quelle aderenti al programma del 4,5% a dimostrazione che investire in sostebibilita’ premia, perché consente anche un risparmio nell’impiego delle risorse, come per esempio il consumo di acqua”.