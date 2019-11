Beverly Hills: stop alle riprese per la mini-serie revival

Non prosegue la mini-serie revival Beverly Hills. Il progetto era nato come una mini-serie celebrativa e Fox ha quindi deciso, nonostante il successo, di non trasformarlo in una serie tv canonica: “Siamo orgogliosi di aver saputo riunire in un evento estivo, un evento molto speciale, una delle serie cult della rete”. “Un profondo ringraziamento e rispetto va a Brian, Gabrielle, Ian, Jason, Jannie, Shannen e Tori che, insieme all’intera squadra, hanno riversato i loro cuori e le loro anime in questo revival, tanto inventivo e nostalgico”, continua il comunicato diffuso dal network.

Chi non si rassegna, però, è Tori Spelling che su Instagram ha ironizzato: “Quest’estate sono successe tre cose:

Beverly Hills ha registrato gli ascolti più alti della stagione

Il nostro cast ha dato prova che anche dopo 20 anni puoi tornare a casa (sulla stessa rete televisiva)

Non mi sono strizzata (con ben tre mutande contenitive) nell’abito rosso che indossai in televisione a 18 anni per niente”.

L’attrice sembra comunque pronta a ritornare nei panni di Donna e avverte sibillina i telespettatori: “State sintonizzati mente il nostro viaggio va realizzandosi”.