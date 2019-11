Lotti “Il razzismo di batte investendo in cultura”

“Quelle frasi che ascoltiamo allo stadio, i nostri ragazzi le sentono in famiglia, a casa, dai genitori e nelle scuole elementari – spiega il deputato del Partito Democratico in un forum nella sede romana dell’Agenzia di stampa ITALPRESS – Iniziamo a investire in cultura e facciamo passi in avanti a partire dai nostri figli e a come li educhiamo. Educhiamoli alla diversità, alla multiculturalità, affinché da grandi, quando andranno allo stadio, sarà non normale sentire un coro razzista. Ci vorrà del tempo, quando investi in cultura non puoi avere un risultato a pronta presa, ma se iniziamo un percorso di questo tipo sono convinto che riusciremo ad avere dei risultati. Se non investiamo – conclude Lotti – il bimbo di oggi, a 18 anni, avrà lo stesso problema in ogni curva”.(ITALPRESS).