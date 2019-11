Crozza contro Salvini: “Quando parli della Campania ti devi lavare i piedi”

Nei panni di Vincenzo De Luca, Maurizio Crozza si scaglia contro Salvini durante la puntata dei Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Salvini, reo di aver attaccato la regione Campania, viene attaccato così: “E facciamolo questo dibattito. Decidi pure tu se armati o a mani nude come in Fight Club. Quando parli della Campania, Salvi’, ti devi alzare in piedi e i suddetti piedi te li deve lavare, fare la pedicure e impanare di borotalco. Lo so che col sapone anni fa vi siete lasciati male, ma se vuoi parlare della Campania devi recuperare il rapporto con la glicerina: è un sacrifizio necessario”.