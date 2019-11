Torna il fumetto più sensuale di Manara

Per gli appassionati di graphic novel, torna, in versione integrale, ‘Il Gioco’, l’opera sensuale e trasgressiva del più famoso maestro del fumetto erotico, Milo Manara. L’occasione è il cinquantesimo anniversario della carriera del maestro e la Panini Comics propone la sua opera più conosciuta e venduta, per la prima volta in una nuova edizione integrale, comprensiva di tutte e quattro le storie finora pubblicate. ‘Il Gioco’ è disponibile in un’edizione di pregio e grande formato con una copertina esclusiva e anche in versione Limited Deluxe: un cofanetto a tiratura limitata e numerata contenente il volume e quattro carte da collezione, di cui una autografata dall’autore.

La storia de ‘Il Gioco’ si compone di quattro volumi complementari. Nel primo, Manara sfata l’ipocrisia borghese raccontando la storia di Claudia Cristiani, bella e sofisticata donna dell’alta borghesia disinibita e succube di inarrestabili impulsi sessuali creati da un chip che le viene impiantato nel cervello dall’eccentrico dottor Fez, che ne libera gli istinti inconsci e annulla i freni inibitori.

Il successo di quest’opera è così travolgente da convincere Manara a realizzare i tre seguiti, intrisi anche questi di critica sociale e contenuti di varia attualità con una particolare attenzione alla corruzione politica e al torbido che alberga nei luoghi di potere. Proprio questa cifra caratterizza le trame degli episodi che via via diventano sempre più fosche e perdono quella leggerezza del tratto.

Nelle tre storie successive (Il Gioco 2, 3 e 4) il diabolico dispositivo arriverà nelle mani delle persone sbagliate, trascinando la signora Cristiani in diverse situazioni compromettenti, dove sarà costretta a soddisfare i suoi impulsi incontrollabili.

Il Gioco 2 appare nel 1991 sulle pagine della rivista Totem e recupera il personaggio di Miele, una delle eroine più note di Manara. Nel 1993 è la volta de Il Gioco 3 mentre il quarto episodio, Il Gioco 4 realizzato nel 2001, per ammissione dello stesso Manara, non ha la stessa ironia degli altri, è più sporco nel segno e più cupo nel tema trattato, fra intrighi politici, corruzione e multinazionali.

Il successo di Manara come fumettista erotico, sarà sancito in Italia a partire dal 1984, quando la casa editrice Edizioni Nuova Frontiera raccoglierà gli episodi pubblicati su Playmen e stamperà Il gioco in un volume che sarà fruibile dalla gran massa dei lettori. Questa avventura avrà un successo anche internazionale che segnerà definitivamente la carriera di Manara e lo consegnerà alla storia del fumetto, non solo italiano appunto, con l’etichetta di “maestro dell’eros”. Il Gioco avrà numerose ristampe e da esso verrà tratto anche un film intitolato ‘Le déclic’ diretto dal regista Jean-Louis Richard ed interpretato dall’attrice Florence Guérin.