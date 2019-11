Keanu Reeves si mostra per la prima volta insieme alla fidanzata Alexandra Grant e immediatamente gli haters si scatenano contro la nuova coppia. Non c’è da stupirsi se l’attore, 55 anni, sia stato sempre riservato in merito alla sua vita privata.

È bastato, infatti, sbottonarsi un po’ per ricevere commenti al vetriolo sul web. Su Twitter definiscono la donna non all’altezza dell’avvenente attore.

Keanu Reeves e la fidanzata Alexandra del mirino degli haters

Keanu Reeves calca per la prima volta il red carpet insieme alla visual artist Alexandra Grant, 46 anni. Un’occasione di grande visibilità per uno riservato come lui. In più la coppia si è lasciata fotografare mentre i due si tenevano per mano.

Era il 2 novembre e l’attore è apparso con la nuova compagna al gala LACMA Art + Film a Los Angeles. I media li hanno immediatamente etichettati come una nuova coppia e i commenti sono arrivati come una valanga.

Sembra però che molti utenti social non abbiano apprezzato il fidanzamento e abbiano, invece, criticato Alexadra. Secondo gli haters, la donna non sarebbe all’altezza del fascino di Keanu Reeves. Meriterebbe di meglio, insomma.

Reeves era rimasto solo da venti anni, quando la sua compagna di allora morì in un incidente stradale, due anni dopo aver perso la loro figlia venuta alla luce morta. Sembra anche giusto che si rifaccia una vita, insieme ad una donna che ama e che lo ama.

Dopo anni “difficili” dal punto di vista affettivo, a causa di una serie di lutti che Reeves ha dovuto affrontare, da quello dell’amico River Phoenix, a quello del figlio, perso quando la compagna Jennifer Syme era all’ottavo mese di gravidanza fino a quello della stessa Jennifer. La vita lo ha messo davvero a dura prova.

Keanu Reeves e Alexandra Grant sono amici e collaboratori da anni. I due hanno creato insieme una casa editrice e hanno scritto due libri.

Adesso sembra che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. I media americani, infatti, non hanno esitato a definirli una nuova coppia, anche senza conferme ufficiali da parte dell’attore di “Matrix”.

Ma c’è anche chi si è subito schierato con Reeves, come l’amica Helen Mirren, tra l’altro molto somigliante con la Grant, che ha detto: “Conosco molto bene Keanu ed è davvero la persona più carina e gentile che ci sia, quindi lei è una ragazza fortunata e sono sicura che lo sia anche lui”.