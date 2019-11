Merkel a Roma incontra Conte su sfide europee

Si è svolto a Villa Doria Panphilj a Roma un incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Diversi i temi dell’agenda bilaterale europea e internazionale al centro dell’incontro con la cancelliera tedesca.

Italia e Germania hanno un “impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, la migrazione, il rilancio della crescita, l’occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance dell’Ue, il negoziato sul bilancio, la Brexit e il tema dell’allargamento”, ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con la cancelliera Angela Merkel.

“Italia e Germania devono lavorare insieme per affrontare la comune responsabilità europea nel dare risposte adeguate ai cittadini – ha detto ancora Conte -. Con la Germania ci troviamo a condividere spesso obiettivi e modalità per raggiungerli, qualche volta non siamo convinti delle medesime soluzioni, ma dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, non dobbiamo aumentare l’intolleranza e le forze disgregatrici nell’Ue”.

“La Nato resta per noi un pilastro della politica internazionale”, ha detto poi Conte.

“Ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere le conoscenze” nel settore dell’acciaio, ha spiegato il premier dopo aver parlato con la cancelliera tedesca Angela Merkel della questione ArcelorMittal e ex Ilva.

“Grazie all’Italia per il suo impegno in Libia”, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al premier Giuseppe Conte a Roma, ringraziando anche per la “vostra partecipazione” alla conferenza di Berlino sul Paese nordafricano e sottolineando che adesso “abbiamo bisogno di un cessate il fuoco”.

“Noi vogliamo combattere le cause dei movimenti migratori. E’ importante aprire delle prospettive ai giovani africani”, ha spiegato la cancelliera Merkel a Roma. “Mi fa piacere che sarai a Berlino alla conferenza sull’Africa”, ha aggiunto.

“L’unione bancaria deve essere portata avanti, per garantire la stabilità dell’euro”, ha aggiunto Angela Merkel.

“La cooperazione con la guardia costiera libica è di grande importanza”, ma dobbiamo coinvolgere – ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel – “anche l’Unhcr e le ong e garantire degli standard ragionevoli” sui diritti umani “che non esistono in tutta la Libia”.