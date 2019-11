CR7 rompe il silenzio via social “Gara difficile, vittoria importante”

Cristiano Ronaldo rompe il silenzio via Instagram e Twitter dopo quanto accaduto ieri sera all’Allianz Stadium per Juve-Milan. “Partita difficile, vittoria importante!”.rompe il silenzio via Instagram e Twitter dopo quanto accaduto ieri sera all’Allianz Stadium per Juve-Milan. Sostituito da Sarri per la seconda gara di fila, stavolta dopo 55 minuti, il portoghese è filato dritto negli spogliatoi rivolgendo solo qualche parola al tecnico.

Al suo posto è entrato Dybala, poi autore del gol vittoria. Sarri nel post-gara ha minimizzato l’episodio, ricordando il problema al ginocchio che affligge CR7 già da qualche settimana.

“Ronaldo non è un problema, anzi. Bisogna ringraziarlo per essersi messo a disposizione per giocare in condizioni fisiche non eccezionali. Se si arrabbia perchè esce fa parte della normalità dei giocatori, soprattutto di uno che ha fatto dei sacrifici per esserci”.

Anche gli altri giocatori bianconeri hanno sfruttato i social per dar sfogo alla gioia post-vittoria. A partire dal match-winner, Paulo Dybala, che twitta: “Nato pronto”.

“Vittoria importante che chiude un mini ciclo intenso ma che ci fa capire che siamo una squadra con grande carattere e che ha fame di vittorie”, ci tiene a sottolineare Leonardo Bonucci mentre Douglas Costa esalta su Instagram la giocata che ha portato al gol di Dybala: “Ci sono delle serate in cui basta un lampo e tutto si illumina”.

“Un modo per vincere lo troviamo sempre!”, scrive Federico Bernardeschi, mentre per Gigi Buffon quella sui rossoneri è stata “Una vittoria molto importante. Difficile ma molto importante”.

