Franco Pepe vince l’Oscar della pizza italiana

Franco Pepe e il suo ‘Pepe in Grani’ si confermano al vertice del movimento pizzaiolo italiano e conquistano ben 4 premi: miglior pizzaiolo e miglior pizza d’Italia, miglior pizza tradizionale e, ovviamente, miglior pizza della Campania. La premiazione si è svolta nel corso dei ‘Pizza Awards Italia 2019’, assegnati oggi al centro congressi La Nuvola di Roma da una giuria di 200 giornalisti gastronomici.

Sul podio tutto campano anche 50 Kalò di Ciro Salvo e i I Masanielli di Francesco Martucci, premiata come miglior pizza contemporanea e miglior pizza fritta.

Due riconoscimenti anche per Le Parùle, Berberè, Patrick Ricci e Salvatore Lioniello. Miglior pizzaiola Teresa Iorio, miglior giovane pizzaiolo Luca Mastracci di Pupillo. E ancora Pignalosa miglior pizza napoletana, 180 g. miglior pizza romana. Nelle graduatorie regionali successi per Seu Illuminati (Lazio), Da Zero (Lombardia), I Tigli (Veneto), Patrick Ricci (Piemonte), L’Apogeo (Toscana).

I Pizza Awards Italia gli Oscar della pizza italiana assegnati da una giuria composta da circa 200 tra i più autorevoli giornalisti enogastronomici del settore, rappresentati e curatori delle principali guide, direttori e redattori delle testate di settore e responsabili delle pagine dei quotidiani che trattano di enogastronomia con particolare riferimento per il mondo della pizza, e dai più importanti esperti di pizza in Italia. Secondo Fabio Carnevali “Come già avvenuto per i Restaurant Awards, Pizza Awards Italia è l’unico riconoscimento della stampa nazionale che premia un’eccellenza tutta italiana”.

foto:Mangiaebevi.it