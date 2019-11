Ricordate Russell Crowe ai tempi del film “Il Gladiatore”? Sono passati circa vent’anni da allora e il tempo ha lavorato parecchio sull’attore. “Page Six” lo ha pizzicato all’aeroporto australiano di Sydney notevolmente ingrassato e irriconoscibile.

Russell Crowe ingrassato e irriconoscibile pizzicato in aeroporto

Chiunque abbia visto Il Gladiatore, film che ha consacrato Russell Crowe nel mondo del cinema, riesce a sognare ripensando a quei muscoli scolpiti. Bene, adesso li potete dimenticare. Il fisico statuario dell’attore 55enne è decisamente cambiato: il suo girovita, infatti, ha raggiunto dimensioni sbalorditive.

Per esigenze di copione, Russell Crowe ha cambiato spesso aspetto. Non è chiaro, infatti, se questo eccessivo aumento di peso dipenda appunto da esigenze sul set. A breve, per esempio, vedremo l’attore in tv nei panni di Roger Ailer, ruolo che l’aveva portato ad ingrassare notevolmente.

Per la sua interpretazione, l’attore ha dovuto anche aggiungere delle protesi sulla pancia e sul naso, per sembrare ancora più grasso. Per trasformarsi in Ailes insomma, Russell Crowe ha trascorso ore interminabili al trucco. Quello paparazzato in aeroporto a Sidney, però, non sembra finto.

L’uomo è stato beccato da Page Six, in compagnia della sua assistente personale. I due si trovano nell’area ristorante in attesa del volo. Russell indossa una t-shirt blu e una tuta di una nota marca. Fin qui nulla di strano, un abbigliamento casual non è certo sconvolgente.

Quello che fa sgranare gli occhi è il girovita di Crowe, decisamente oltre misura. La pancia dell’attore è talmente grande che la maglietta rimane sollevata lasciando scoperta una parte di pelle. E come se tutto ciò non bastasse, Crowe, mentre parla con la sua assistente, fa scivolare le mani sul sedere dedicandosi ad una bella grattatina.

Un atteggiamento del genere non si addice certo ad un personaggio pubblico come l’attore in questione. Probabilmente, al di là del peso, di cui non conosciamo la causa, certi comportamenti andrebbero regolati.

Crowe era apparso in discreta forma la scorsa estate, sul set di “Unhinged”. Ora, a sorpresa, l’ennesima trasformazione.

Lo scorso anno la star del cinema ha divorziato da Danielle Spencer dopo 15 anni di matrimonio, dal quale sono nati due figli: Charles Spencer Crowe (nato il 21 dicembre 2003) e Tennyson Spencer Crowe (nato il 7 luglio 2006). Forse le vicende personali hanno influito sulla cura dell’aspetto.