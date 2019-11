Mattarella: “Dazi contraddittori con l’alleanza atlantica”

ROMA (ITALPRESS) – “Portogallo e Italia condividono ogni aspetto dei problemi che l’Unione presenta in questo momento; hanno visione comune su ogni aspetto della vita dell’Unione e sono convinti che l’Unione sia l’unica prospettiva storicamente importante da coltivare da parte dei Paesi del continente. Vi è un’evidenza che mostra come nessuna delle sfide importanti di questo momento può essere affrontata, per ciascun Paese, da solo, e che la presenza dell’Unione europea consente agli europei di poter affrontare queste sfide con efficacia. E consente anche di poter esprimere, nella comunità internazionale, il ruolo dell’Europa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla stampa dopo avere ricevuto il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Nuno Duarte Rebelo De Sousa.“Abbiamo anche parlato del ruolo che Portogallo e Italia svolgono, insieme, nel rapporto transatlantico, ribadendo la fondamentale importanza dell’Alleanza e della Nato che, da decenni, è fonte di pace, di sicurezza e di benessere per l’Europa e per gli Stati Uniti, e che richiede che ogni ostacolo che viene presentato venga superato e assorbito per mantenere il ruolo fondamentale di questo rapporto e di questa alleanza. Sottolineando – ha aggiunto – che una politica commerciale di dazi contrapposti è contraddittoria con lo spirito dell’Alleanza atlantica e con la collaborazione che ha sempre contraddistinto, da decenni, le due sponde dell’Atlantico”. (ITALPRESS)