Snam, utile netto in rialzo nei primi nove mesi

SAN DONATO MILANESE (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi del 2019. Il Cda ha anche deciso la distribuzione di un acconto sul dividendo 2019 di 0,095 euro per azione, con pagamento a partire dal 22 gennaio 2020.L’utile netto ammonta a 867 milioni di euro, in aumento di 74 milioni di euro, pari al 9,3%, rispetto all’utile netto adjusted conseguito nei primi nove mesi del 2018 (793 milioni di euro). Il maggior utile prima delle imposte (+93 milioni di euro; pari all’8,6%) è stato in parte compensato dalle maggiori imposte sul reddito (-19 milioni di euro; pari al 6,7%). I ricavi totali, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi, ammontano a 1.954 milioni di euro, in aumento di 81 milioni di euro, pari al 4,3%, rispetto ai primi nove mesi del 2018.“I risultati dei primi nove mesi confermano il percorso di crescita di Snam, con un incremento dell’utile netto vicino al 10% grazie al positivo andamento del core business, allo sviluppo delle partecipate e alla continua ottimizzazione della struttura finanziaria. Continuiamo a creare valore per i nostri azionisti, con una remunerazione attrattiva e in linea con i target di piano, come dimostra l’acconto sul dividendo che annunciamo oggi”, commenta Marco Alverà, amministratore delegato di Snam.(ITALPRESS).