Venezia, Conte “Già designato il commissario per il Mose”

“Abbiamo individuato la data del 26 novembre per riunire il Comitatone, un organo da me convocato per una governance su tutti i problemi strutturali di Venezia: grandi navi,maggiore coordinamento tra le autorità competenti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Venezia a margine dei suoi incontri sull’emergenza acqua alta