Ilaria Cucchi, la sorella di “Che c’entra la droga? Salvini perde sempre l’occasione per stare zitto”. Lo dice i, la sorella di Stefano, morto il 22 ottobre 2009 a Roma mentre era sottoposto a custodia cautelare.

Ilaria Cucchi a Salvini “Stefano non è morto di droga”

La Cucchi, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, ha commentato così le parole di ieri del leader leghista Matteo Salvini, che in merito alla sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della vicenda, aveva detto che rispetta la famiglia ma il caso “dimostra che la droga fa male”.

“Anch’io da madre sono contro la droga, ma Stefano non è morto di droga – aggiunge Ilaria Cucchi -. Contro questo pregiudizio e contro questi personaggi ci siamo dovuti battere per anni. Tanti di questi personaggi sono stati chiamati a rispondere in un’aula di giustizia, e non escludo che il prossimo possa essere proprio Salvini”.

(ITALPRESS).