Zurich punta su innovazione e sostenibilità

LONDRA (ITALPRESS) – La nuova strategia di Zurich, presentata dal Group Chief Executive Officer Mario Greco all’Investor Day a Londra, mira a un’ulteriore crescita della profittabilità, senza operazioni straordinarie, innovando il business e puntando sulla sostenibilità. Per Zurich, i prossimi tre anni faranno leva sui successi del piano precedente, che include un taglio dei costi di 1,5 miliardi e prevede di superarne tutti i target finanziari. “La nostra performance durante gli ultimi tre anni mostra che la nostra strategia sta funzionando. La nostra rapida crescita si riflette in un ritorno complessivo per gli azionisti del 96% da inizio 2016. Abbiamo reso Zurich più semplice, più agile e più efficiente e abbiamo rafforzato le fondamenta per il nostro successo di lungo periodo”, ha dichiarato Greco.Tra i nuovi target della Compagnia, figurano un aumento del 14% dell’utile operativo al netto delle tasse, la crescita organica degli utili per azione di almeno il 5% annuo, livelli alti e costanti di cash remittance che dovrebbero superare 11,5 miliardi di dollari nel corso dei tre anni. Prevista, inoltre, una politica di dividenti invariata, basata sulla crescita sostenibile degli utili, con un payout di circa il 75% dell’utile netto di pertinenza degli azionisti, in linea con la sua attuale politica sui dividendi. Questi risultati potranno essere raggiunti anche senza acquisizioni e fusioni, ma puntando sull’innovazione e sulla sostenibilità, che per Zurich è un principio ispiratore.(ITALPRESS).