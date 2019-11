Peace Run, Miccichè riceve la fiaccola della pace | VIDEO

Gianfranco Miccichè riceve la fiaccola della pace. Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana ha accolto centinaia di bambini e studenti, a Palazzo Reale, per la tappa conclusiva della “Peace Run”, una settimana multiculturale, inclusiva e interreligiosa di iniziative di pace, promossa dalla “Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run”, che quest’anno ha avuto Palermo come palcoscenico.

Peace Run, Miccichè riceve la fiaccola della pace

I messaggeri di pace hanno sfilato lungo le strade del centro storico della città. Dopo aver fatto tappa davanti al Tribunale, in piazza Pretoria e davanti alla Cattedrale, il corteo è arrivato intorno alle 12 a Palazzo Reale.

Un tripudio di colori con il Telo della pace più lungo d’Italia, ben 160 metri, a fare da cornice alla sfilata. Al seguito dell corteo dei messaggeri di pace,la banda musicale del liceo Regina Margherita di Palermo.

I bambini della Peace Run, insieme a Stefano Cenni, Vice presidente italiano di Peace Run, hanno consegnato al presidente Miccichè la fiaccola della pace. Un simbolo forte che negli anni è passato tra le mani dei più importanti leader del mondo, come Nelson Mandela. Miccichè ha anche ricevuto in dono il quadro di Sri Chinmoy “Plant a tree for World Harmony”.

Presenti alla manifestazione anche l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, il presidente del Tribunale, Salvatore Di Vitale, il direttore della Fondazione Federico II, Patrizia Monterosso, il presidente Fai Sicilia, Giuseppe Taibi e il direttore museale dell’Università di Palermo, Paolo Inglese.

Immagini di Marcella Chirchio.