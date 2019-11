Nella notte Nba Belinelli e Melli ko, ben 49 punti per Harden

Due gli azzurri scesi in campo nelle otto gare della Nba disputate nella notte italiana. Quinto ko consecutivo per i San Antonio Spurs, battuti fra le mura amiche dai Portland Trail Blazers per 121-116, con Marco Belinelli in campo per 14 minuti. L’italiano ha bagliato tutti e quattro i tiri tentati e ha chiuso la gara con zero punti a tabellino.

Sconfitti anche i New Orleans Pelicans di Nicolò Melli, ko contro Miami Heat per 109-94. Bene comunque l’azzurro, conche ha messo a referto, in 28 minuti giocati, 10 punti. Nelle altre sfide della notte, continuano a viaggiare a gonfie vele gli Houston Rockets, alla settima vittoria di fila.

James Harden ha trascinato i compagni, con ben 49 punti, nel successo sui Minnesota Timberwolves per 125-105. Da evidenziare la vittoria degli Charlotte Hornets sui New York Knicks per 103-102, arrivata last minute, grazie a una tripla di Devontè Graham. Corsari anche i Milwaukee Bucks, che hanno steso per 102-83 gli Indiana Pacers. Infine, belle le vittorie interne dei Dallas Mavericks, sui Toronto Raptors per 110-102, e dei Los Angeles Clippers, sugli Atlanta Hawks per 150-101. (ITALPRESS)