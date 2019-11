Tifoso piange a dirotto cantando l’inno del suo club e diventa virale

Dario Genolet, tifoso del club argentino del Colon di Santa Fe, è diventato suo malgrado una vera celebrità e sul web spopola il video che lo vede protagonista. Il tifoso “sabalero”, ossia “pescatore di sardine”, come sono chiamati giocatori e supporter della squadra argentina, è stato inquadrato prima della partita di Asuncion, in Paraguay, contro l’Independiente del Valle, per la finale di Coppa sudamericana. Quando è risuonato l’inno dei Sabaleros, è scoppiato in lacrime, ma non ha smesso di cantarlo.

L’immagine, catturata dalla tv, è stata poi diffusa su twitter dal regista della trasmissione della partita. Tanta fede, tanta passione, hanno colpito telespettatori e navigatori dei social, facendo diventare quelle immagini virali.

E Dario, un agente di polizia che studia Ingegneria elettrica, si è ritrovato, inaspettatamente, personaggio. tanto da essere chiamato da giornali e tv per raccontare quel suo momento di trasporto. “Non riuscivo a smettere di piangere. Pensavo a mio nonno, al mio vecchio, a mio zio che mi avevano portato in campo da quando ero bambino. Anche degli anni di sofferenza durante la promozione e delle gioie nella Primera (la massima serie argentina). Tutto è accaduto molto velocemente. Erano in due minuti in cui non riuscivo a smettere di commuovermi”.

Purtroppo, le sue lacrime non sono servite a dare la carica al Colon, uscito sconfitto, nella prima finale di una coppa internazionale della sua storia, dall’Independiente del Valle col punteggio di 3-1.