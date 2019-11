Bonucci: “Salire ancora un gradino per entrare tra le big”

PALERMO (ITALPRESS) – Per entrare tra le grandi d’Europa ed essere considerati tali, la Nazionale deve fare ancora uno step. La pensa così il capitano azzurro Leonardo Bonucci che, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani al Renzo Barbera di Palermo contro l’Armenia, dice: “Dobbiamo salire un gradino per stare insieme a Francia, Spagna, Germania e Inghilterra. Loro hanno giocatori che da anni militano a livello europeo a noi manca l’esperienza”, ha spiegato il difensore che poi sottolinea come Mancini abbia “accelerato questo percorso” e aggiunge: “Questo è un grande gruppo, anche i panchinari sono partecipi”. Bonucci aspetta Chiellni e assicura: “Sorprenderà tutti e tornerà più forte di prima”.(ITALPRESS).