F1, in Brasile vince un super Verstappen: sul podio Gasly ed Hamilton

Max Verstappen vince il Gran Premio del Brasile. Al termine di una gara incredibile, ricca di colpi di scena, è il pilota olandese, pole-man del sabato, ad aggiudicarsi il GP di Interlagos. Seconda posizione pazzesca per la Toro Rosso di Pierre Gasly davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, sotto investigazione per un contatto con la Red Bull di Alexander Albon. Quarta posizione per Carlos Sainz poi Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Sergio Perez e Daniil Kvyat.

Clamorosamente ritirate le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc: i due piloti sono stati protagonisti di un contatto in rettilineo al 66° giro con il quale il monegasco ha riportato una rottura della sospensione anteriore mentre per il tedesco una foratura. Ritiro anche per Valtteri Bottas a causa di un problema al motore della sua Mercedes.