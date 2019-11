Noel Gallagher contro il fratello Liam “Sei cretino se pensi che torno sul palco con te”

Ricordate gli Oasis? Bene, mantenete vivo quel ricordo perché non li vedrete più insieme come una volta. Continua la faida familiare tra i fratelli Gallagher.

Questa volta ad attaccare è Noel. Parlando al giornale “The Big Issue“, infatti, si è scagliato contro i tweet del fratello Liam, il quale, a sua volta, non ha tardato a rispondere.

Noel non le ha mandate a dire sui post social del fratello Liam. “Ogni tweet che fa è un chiodo nella bara di un possibile ritorno degli Oasis” ha detto aggiungendo di non aver voglia di dividere il palco con il mio fratello “cretino“.

Lo scontro non si è limitato ai due fratelli. Negli ultimi mesi infatti è stata coinvolta anche la moglie di Noel. Il musicista ha spiegato di aver ricevuto messaggi di minaccia da parte di Liam.

“È un comportamento davvero strano da parte di chi vorrebbe che alzassi il telefono e gli dicessi ‘facciamolo’. Sarebbe disposto a fermare la sua intera vita per fare in modo che gli Oasis tornassero insieme. Ma ogni tweet che pubblica è un altro chiodo nella bara di quell’idea”.

Le scintille tra i due si fanno sempre più accese. Addirittura Noel si rivolge poi direttamente a Liam in modo decisamente offensivo. “Se hai pensato anche solo per un minuto che io condividerò il palco con te dopo quello che hai detto, sei molto più cretino di quello che sembri”.

Liam non è certo rimasto a guardare e anche lui ha dato le sue risposte. Ovviamente tramite Twitter. Liam ha prima ribattuto duramente: “Mi arriva notizia che il team NG vuole farmi chiudere Twitter perché a loro non piacciono i miei tweet. Buona fortuna scoreggina”.

Poi ha chiosato con un “Twitter comanda” e infine ha dato le proprie definizioni di “moron”, il termine usato da Noel per dargli del deficiente, girandole sul fratello.

“Qualcuno che desidera l’aiuto di altre persone; la persona che sostiene che la Scozia sia un Paese del terzo mondo; il piccolo degli Oasis con la testa grande e un grande senso dell’eleganza”.

Moron = The person who wishes aids on other people Moron = The person who says Scotland is a 3rd world country Moron = The little 1 in Oasis with the big head and naff dress sense as you were LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 18, 2019