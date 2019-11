Palermo, gli esplode uno pneumatico in faccia: muore 18enne

Un tragico incidente sul lavoro in una autofficina di via Ugo La Malfa,nella zona commerciale a Nord di Palermo. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita a causa di un grosso pneumatico che gli è esploso in faccia.

Non sono ancora stati ricostruiti i dettagli degli incidente. Sembra, però, che il giovane stesse sostituendo la gomma del grosso mezzo, quando l’esplosione della stessa lo ha letteralmente dilaniato.

Il ragazzo, di appena 18 anni, sarebbe di origini senegalesi. Al momento non si conosce ancora il ruolo del giovane all’interno dell’officina. Si ipotizza fosse un apprendista ma potrebbe essersi trovato casualmente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Un momento che gli è costato la vita.

Gli uomini del 118 si sono immediatamente recati sul posto appena si è verificato l’incidente. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo anche i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Saranno proprio le forze dell’ordine, grazie all’indagine appena iniziata, a far luce su quanto accaduto. Il tragico incidente, infatti, al momento non ha una spiegazione chiara.

Per quanto sembri assurdo e raro, incidenti di questo genere sono già accaduti in precedenza. Una vicenda simile, per esempio, si è verificata nelle scorse settimane in Cina ed il video di quell’incidente costato caro a una mamma e al suo bambino ha fatto il giro del mondo.