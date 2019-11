Serena Dandini ritorna, da giovedì prossimo, sul piccolo schermo alla conduzione di “Stati Generali” su Rai3, un programma al confine tra fantasia e satira politica. Dopo la storica “Tv delle ragazze”, era necessario attualizzare la lettura della realtà e così il diritto di criticare la contemporaneità si esplica dunque “attraverso una nuova lettura socio-antropologica e non solo politica, con una maggiore volontà di far ridere”, puntualizza il direttore di Rai3 Stefano Coletta.

“Nuovi linguaggi e nuovi talenti contribuiranno a comporre uno sguardo giovane sulla realtà, sarà un laboratorio di novità dove non mancherà lo spazio per le donne”, spiega la conduttrice. Quest’ultimo sarà animato dal talento di Federica Cacciola, alias Martina Dell’Ombra, nei panni di una conduttrice sovranista e “influencer semplice”, di Lucia Ocone impegnata in parodie pubblicitarie, di Cinzia Leone con la sua signorina Vaccaroni, delle Sbratz e di Germana Pasquero con le “Storie scellerate” di Franca Leosini, solo per citarne alcune. Nel cast anche Neri Marcorè, che dopo anni ritorna alla satira politica, mentre Edoardo Ferrario sarà il “sondaggista del futuro”.