Mattarella: “I Comuni sono la base della Repubblica, non la periferia”

AREZZO (ITALPRESS) – “L’assemblea dell’Anci è sempre molto importante per il Paese, è un’occasione per approfondire e adeguare l’azione delle istituzioni nei cambiamenti che ci coinvolgono, nell’affermare quei principi costituzionali che formano l’architrave della nostra convivenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Assemblea nazionale dell’Anci, ad Arezzo.“I Comuni non sono la periferia della Repubblica, sono la base della Repubblica. Tutti, ciascuno di essi, costituiscono un tratto essenziale dell’identità nazionale – ha aggiunto Mattarella -. Non può esistere una strategia efficace che escluda i Comuni o li tenga ai margini. Il dialogo e il confronto tra i diversi livelli di governo non può essere improntato a una sorta di camicia di forza sulle autonomie da un lato e dall’altro su un tono rivendicativo o conflittuale”.(ITALPRESS).