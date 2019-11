Campioni giovanili di vela da Luna Rossa con Kinder joy of moving

Visita alla base di Luna Rossa Prada Pirelli a Cagliari per i vincitori dei Campionati Italiani Giovanili in Singolo e Coppa Primavela 2019 FIV. Per i giovani velisti è stata una giornata di intense emozioni, una giornata per alimentare il loro sogno di sportivi ed atleti.

I ragazzi ed i loro allenatori hanno potuto vivere il clima che si respira all’interno del Centro guidati da Max Sirena – veterano della Coppa America e Team Director di Luna Rossa – che ha illustrato i principali momenti di avvicinamento alla più famosa regata del mondo, arricchendo il suo racconto di tanti dettagli tecnici e sulla preparazione atletica seguito con curiosità e attenzione dai piccoli ospiti. Per i giovani campioni di oggi un assaggio di quello che per molti è già un sogno.

La base di Luna Rossa Prada Pirelli, sul molo Ichnusa, è situata nella stessa area che ospita il nuovo Centro di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana Vela. Per la Federazione una sinergia volta alla maturazione di alcuni atleti di punta nell’ottica di valorizzazione del proprio comparto di Alto Livello. L’iniziativa è stata organizzata e sostenuta con la collaborazione di Kinder Joy of Moving partner Fiv che si affianca a tutte le attività della promozione della vela giovanile a partire dalla classe Optimist ai progetti di Vela a Scuola e Scuole Vela Fiv Vela dei e Trofei giovanili.

